Calais : au moins 27 migrants trouvent la mort lors du naufrage d’une embarcation

Au moins 27 migrants ont trouvé la mort lors d’un naufrage au large de Calais (Pas-de-Calais), mercredi 24 novembre. “C’est un drame inédit, alors, forcément, autour de nous l’émotion est intense. On vient de voir plusieurs convois funéraires entrer dans le port de Calais”, rapporte Léo Marron, journaliste France Télévisions, en direct de Calais.



Ce que les associations et les autorités redoutaient

Des membres d’associations, des habitants viennent spontanément se recueillir sur le quai du port, où les corps des naufragés sont en train d’être ramenés par les sauveteurs en mer. “C’est du jamais-vu, 27 morts en une journée. Je vous rappelle qu’en 2020, il y avait eu six décès dans les mêmes circonstances. C’est donc le drame le plus meurtrier depuis le début de ce phénomène de traversées de la Manche", insiste le journaliste. C’est exactement ce que les associations et les autorités redoutaient.