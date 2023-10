Tempête Philippe en Guadeloupe : le maire de Pointe-à-Pitre se dit "sidéré" mais "satisfait qu'il n'y ait pas de dégâts humains"

La vigilance rouge aux fortes pluies et orages en Guadeloupe, qui avait été déclenchée en raison du passage de la tempête Philippe à proximité de l'archipel, a été levée mardi.

Après le passage de la tempête Philippe dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 octobre à proximité de la Guadeloupe, le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, invité de franceinfo, fait part de sa "sidération" mais se veut rassurant : "On se lève ce matin en ayant la satisfaction qu'il n'y a pas de dégâts humains." Le territoire, passé lundi soir en vigilance rouge aux fortes pluies et aux orages, reste en état d'alerte : "La population est invitée à rester chez elle. Les services municipaux sont fermés puisque en vigilance rouge, on ne peut pas se déplacer."

"Il y a une préoccupation urgente pour que les écoles puissent rouvrir dans les jours à venir", explique l'édile qui rappelle que les écoles sont à proximité de prés "qui, de façon récurrente, sont innondés", ce qui "à la moindre pluie" rend les enfants "prisonniers de l'école". Toutefois, selon Harry Durimel, "les nettoyages qu'on a effectués des égouts ont permis de faire que l'eau puisse être en train de s'écouler, donc on voit descendre déjà le niveau".

"Les dégâts sont d'ordre environnemental pour l'instant"

Dans le reste de la Guadeloupe, il y a eu "des montées d'eau assez spectaculaires" dans les zones du sud, à Basse-Terre et dans la partie montagneuse : "L'eau a coulé beaucoup plus fort et on voit des situations à Capesterre, à Trois-Rivières, à Basse-Terre et sur la traversée de Mamelles qu'il y a eu des des arbres qui sont tombés, qui ont obstrué la chaussée. Les dégâts sont d'ordre environnemental pour l'instant."

Il y a néanmoins un problème d'accès à l'eau : "Par endroits, des points de captage ont été submergés par des coulées de boue. Dans plusieurs secteurs, notamment à Pointe-à-Pitre, il y a des manques d'eau." Le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (Smeag) "est en train de préparer des livraisons d'eau potable pour que nous puissions distribuer dans les quartiers de la ville et d'autres communes où il n'y a pas d'eau".