Guadeloupe : protéger et restaurer les mangroves pour lutter contre le réchauffement climatique

Porter secours aux mangroves, ces zones naturelles qui poussent à la lisière entre terre et mer, joue un rôle essentiel pour préserver la biodiversité. Exemple en Guadeloupe, où après de longues années de recul, plusieurs initiatives ont été lancées pour réhabiliter les mangroves.

Entre terre et mer, la mangrove. Longtemps délaissée en Guadeloupe, elle revient au cœur des débats. On réalise que son rôle est essentiel. C'est une muraille naturelle utile pour protéger le littoral des cyclones, mais surtout le foyer de plusieurs écosystèmes maritimes et terrestres. "On va avoir vraiment une biodiversité super intéressante et très riche, notamment avec les petits poissons qui vont ensuite vivre en pleine mer", déclare Angeline Lallia, de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Mais ces zones naturelles sont menacées par l’homme.

4 hectares de mangrove restaurés en sept ans

Urbanisation, agriculture… Plus de 35% de mangrove a disparu en 20 ans. Alors, des parties de la zone industrielle de Jarry sont rendues à la nature. Bruno de Gasquet, un concessionnaire automobile a cédé une partie de ses parkings. En sept ans, seuls 4 hectares de mangrove ont déjà été restaurés. La zone industrielle, poumon économique de l’île, redevient peu à peu son poumon vert.

Avec le réchauffement climatique, la Guadeloupe sera vulnérable aux prochaines montées des eaux et à ses risques de submersion. En protégeant sa mangrove qui stocke aussi du carbone, elle lutte contre le réchauffement de la planète.