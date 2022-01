Guadeloupe : plusieurs dégradations dans des établissements scolaires

"Ces actions et dégradations sont intolérables et mettent à mal le climat scolaire déjà impacté par les effets de la situation sanitaire" ont réagi le préfet et la rectrice dans un communiqué.

Croix gammées, insultes, menaces... En Guadeloupe, des établissements scolaires ont été victimes de dégradations, mardi 11 janvier et mercredi 12 janvier, dans un contexte de résurgence des tensions depuis novembre dernier. Un collège de la commune de Sainte-Rose a subi "des dégradations" et des actes de vandalisme "intolérables et mettent à mal le climat scolaire déjà impacté par les effets de la situation sanitaire", ont réagi dans un communiqué commun la rectrice de Guadeloupe Christine Gangloff-Ziegler et le préfet Alexandre Rochatte, qui "condamnent fermement ces actes".

"Des inscriptions ignobles ont été découvertes dans la cour du collège : 13 croix gammées, des insultes et des menaces à l'égard du personnel de l'établissement", précise le communiqué. La veille, un collège de la commune de Morne-à-l'Eau a également subi des dégradations : de l'huile de vidange a été déversée dans l'entrée, "rendant difficile l'accès pour les élèves et les personnels", précise encore le communiqué.

"Détériorer un établissement scolaire revient à hypothéquer l'avenir du pays", s'est agacé, dans un communiqué Guy Losbar, président du département, qui a fait part de son indignation.