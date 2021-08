Guadeloupe : face à la situation épidémique, le CHU rappelle tous les personnels

C. Ledézert, J-M Mavounzy, M. Avril, J. Mirval

La direction du CHU de Guadeloupe a signifié à l'ensemble du personnel de regagner leur poste, au plus vite, sous peine de sanction. Pour faire face à l'afflux de malades, le personnel hospitalier est indispensable. "La situation est vraiment trop grave et j'ai absolument besoin que tout le monde regagne son poste", a expliqué Gérard Cotellon, directeur général du CHU de Guadeloupe. Cette demande oblige de nombreux employés à écourter leurs vacances, qui n'avaient commencé que quelques jours plus tôt pour certains.

Des congés écourtés

En congés que depuis lundi 16 août, une agent de service hospitalier vient de revenir. "Je m'y attendais quand même, le chef de service nous avait (...) avertis, témoigne-t-elle. Il faut se montrer solidaire et rester fort." Le retour est difficile pour ceux qui n'ont pas quasiment pas eu de vacances en un an. Certains parlent de sentiment d'injustice, dans un contexte d'épuisement professionnel. Selon la direction, l'ensemble du personnel sera en poste d'ici le lundi 23 août.