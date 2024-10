En Guadeloupe, 71 000 foyers ont été privés d'électricité en raison de délestages liés à une nouvelle grève

Des délestages en raison d'une nouvelle grève ont entraîné des coupures d'électricité dans 71 000 foyers en Guadeloupe, jeudi 17 octobre, a déclaré EDF Archipel Guadeloupe, le gestionnaire du réseau. Les coupures ont démarré vers 14 heures (20 heures, heure de Paris) sur plusieurs communes. Le mouvement social chez EDF-PEI, la filiale locale de production d'électricité d'EDF, annoncée par la branche énergie de la CGT en Outre-mer, devrait durer jusqu'à lundi matin.

Ce mouvement, qui dure depuis le 15 septembre, porte sur la mise en œuvre d'un accord signé début 2023, après deux mois de grève des mêmes agents, qui réclamaient une mise en conformité de leurs contrats et de leur rémunération avec le droit du travail, notamment cinq ans d'arriérés de salaires non versés. Il a depuis occasionné des coupures d'électricité affectant jusqu'à 100 000 foyers.

La Guadeloupe est une zone non interconnectée, ce qui signifie qu'elle doit produire elle-même son électricité pour satisfaire la demande sur le territoire. Sa production électrique dépend à près de 70% de l'énergie thermique : du fioul pour EDF et des granulés de bois pour la société Albioma. Cette dernière couvre environ 30 % de la production électrique de l'archipel. Chaque arrêt de moteur de l'une de ces deux centrales occasionne un déséquilibre sur le réseau entre l'offre et la demande en électricité, obligeant le gestionnaire EDF Archipel Guadeloupe à des délestages pour éviter tout "black out".