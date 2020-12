Guadeloupe : une nageuse mortellement blessée par l'attaque d'un requin

C'est un lieu paradisiaque qui, d'ordinaire, est très fréquenté. Mais cela fait plusieurs jours que cette plage de Guadeloupe a été désertée. Car c'est ici, à 150 mètres du rivage, qu'une femme de 38 ans a perdu la vie en pleine baignade à la suite d'une attaque de requin survenue jeudi 10 décembre. Alertées par ses cris, les personnes présentes ont appelé les secours, qui ne sont pas parvenus à la sauver.

Baignade interdite jusqu'au 16 décembre

L'autopsie de la nageuse confirme que les morsures subies sont celles d'un requin. Depuis le drame, des plongées sont effectuées pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres squales dans cette zone. Et ce d'autant plus que quelques jours plus tôt, un requin mort a été retrouvé échoué sur une autre plage. Des images que les habitants de Saint-Martin ne sont pas habitués à voir. Les autorités soupçonnent l'animal d'avoir confondu la victime avec une proie en raison d'une eau très trouble. Par mesure de précaution, la baignade et les activités nautiques sont interdites jusqu'au 16 décembre sur la partie française de l'île.