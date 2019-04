GRAND FORMAT. A la rencontre de Jean de Galard, maire d'un village depuis 60 ans

"Mes parents forment un couple très fusionnel", raconte Béatrix, 64 ans, l’aînée de la famille. "Avec papa, on ne savait jamais combien on était à table. Les gens débarquaient à n’importe quelle heure, n’importe quand, avec leurs problèmes. C’était en continu. Mon père s’occupait davantage de ces administrés que de nous. Ce n’était pas forcément facile à vivre tous les jours." Mais chacun des trois enfants, Béatrix, Amaury et François, remercient leur père de leur avoir transmis ce goût de la terre.

Sur le parvis de la salle des fêtes, monsieur le maire et son épouse, assis à une table, sont sollicités de toutes parts. Chacun vient les saluer chaleureusement. Tel un couple mythique, Jean et Laure de Galard cristallisent autour d’eux cette unité si chère à l’élu, depuis trois générations.

Pour mon père et ma mère, c’est le village avant tout. Mais on les aime comme ça.

Pendant des années, son épouse, Laure de Galard, investie dans la vie de la paroisse catholique, n’a pas vu son mari. "Il partait à 7 heures du matin et rentrait tard. C’est vrai que cela change de l’avoir tout le temps à la maison maintenant, alors c’est moi qui pars", sourit-elle.

Les débuts de mandat n’ont pas été faciles pour ce fils de militaire. "Les anciens me répondaient en patois pour me piéger. Mais ce qu’ils ne savaient pas, c’est que je le comprenais, donc je leur répondais, mais en français." Il ne fut pas toujours un homme facile d’accès non plus, se souvient un de ses conseillers, Jean-Louis Gardere, 60 ans, exploitant agricole, au conseil municipal depuis trente-deux ans. "Plus jeune, il était assez directif, dur, il avait du mal à partager ses idées." D’ailleurs, un conseiller claqua la porte sur un différend, mais l'histoire en a oublié la nature exacte. D’autres, comme Jean-Louis Chassot, 50 ans, exploitant agricole, lui reconnaissent néanmoins "une diplomatie pour en recevoir des gens comme moi, énervés, dans son bureau".

Certains ont poussé le maire à viser plus haut. "Tout le monde m’a dit : 'Va au conseil général.' J’ai fini le premier tour en tête et au second, j'étais battu." Jean de Galard, froissé mais pas vaincu, se consacre alors entièrement à sa commune. "Ce n’est pas l’étiquette qui le motive, mais la volonté de son voisin" analyse son fils François, 56 ans, le benjamin de la famille.

Le maire reconnaît la complexité croissante de l'exercice du mandat depuis quelques années. Les lourdeurs administratives, le manque de moyens, l’exigence des administrés "éloignent de plus en plus le monde rural et le monde urbain", pour ce tribun de la République. Ce qui l’a particulièrement contrarié ce matin au conseil, c'est le courrier que la directrice de l’école a envoyé aux parents d’élèves. Elle les invite à bloquer l’école jeudi pour manifester leurs craintes vis-à-vis de la loi Blanquer. Et elle n’a pas prévenu le maire. "Les parents d’élèves n’ont aucun intérêt à ce qu’on se mette à dos l’administration", assène le maire, attaché à la défense du milieu rural. Il ne s'interposera pas, mais il estime qu’un autre moyen peut être trouvé si la directrice veut bien échanger avec lui.

Le temps a fini par marquer son empreinte sur le vieil homme, qui continue de porter impeccablement veste et chemise. Ce qui le met en colère, ce sont ses yeux qui le font souffrir. "Cela devient dur quand on veut s’occuper de ses administrés", dit tristement l’édile. Ses jambes ne le portent plus, lui qui aime tant aller voir les gens, ici ou dans les autres villages "et voir ce qu’il s’y passe."

Quelques gouttes de pluie commencent à tomber sur les étals. Monsieur et madame de Galard en profitent pour s'éclipser. Chacun dans sa voiture, ils prennent la direction du "château", comme on dit dans le village.