Vosges : affluence record dans les stations de ski

Beaucoup de monde sur la station de La Bresse-Hohneck, dans les Vosges, dimanche 10 janvier. Des files d’attente, des enfants qui jouent, du soleil et de la neige : une vie presque normale sur les sommets. Les remontées mécaniques sont fermées, mais la montagne reste accessible à tous "Ça permet un peu de s’échapper dans la nature, on retourne aux sources", se réjouit un skieur. Vincent a choisi la luge, il est venu avec son fils spécialement de Paris pour profiter d’un bol d’air. "On passe un très bon moment malgré les gestes barrières. Les enfants sont contents".

La revanche du ski de randonnée

Deux tapis roulants ont été construits il y a peu et accueillent les skieurs sur deux pistes. "Je suis content qu’il y ait du monde et d’arriver à faire travailler un paquet de moniteurs", explique Eric Flieller, directeur de l’école du ski de la station. Les skis de fond et les raquettes sont plébiscités par les randonneurs : "ce sont des disciplines qui sont prises d’assaut, à la fois pour les loueurs mais aussi sur les achats", raconte Quentin Zenden, accompagnateur en montagne.

Le JT

Les autres sujets du JT