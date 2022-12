Remiremont : des familles déposent plainte après des décès suspects à l’hôpital

L’hôpital de Remiremont, dans les Vosges, fait face à des décès suspects. Quatre femmes sont mortes subitement et de manière inexpliquée entre 2018 et juillet dernier. Les familles sont en colère et dans l’incompréhension.

L’hôpital de Remiremont (Vosges) est un petit établissement de proximité au cœur de plusieurs affaires suspectes. Des patients y sont décédés brutalement depuis plusieurs années. L’établissement est visé par quatre plaintes, dont trois pour homicide involontaire. Une famille s’apprête à déposer une cinquième plainte. En décembre 2018, après trois jours d’hospitalisation pour une pancréatite, Claudette meurt soudainement dans sa chambre d’hôpital. "Elle avait une santé tout à fait normale, il n’y avait pas de soucis (...). C’est pas logique qu’à 51 ans, on meurt comme ça sans explication", déclare Silvio Zanin, son mari.

Une information judiciaire contre X ouverte

Son mari et sa fille n’obtiennent aucune explication sur la cause de son décès, pas même dans son dossier médical. Quatre ans après le drame, ils ont décidé de saisir la justice comme quatre autres familles endeuillées, elles aussi sans réponse. Interrogé il y a quelques jours, le directeur de l’hôpital reconnaît des erreurs de communication mais défend son personnel. Le parquet d’Épinal (Vosges) a ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire.