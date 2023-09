Plan blanc activé en Moselle : "ça permet de dégager des lits et d'essayer de désengorger des urgences", selon un délégué syndical FO

"Ça permet de dégager des lits et d'essayer de désengorger des urgences parce qu'aujourd'hui, c'est l'engorgement complet", a réagi ce dimanche sur franceinfo Marc Reisdorf, délégué syndical FO du groupe SOS Santé, alors que le plan blanc a été activé en Moselle dimanche 17 septembre par l'ARS.

L'activation d'un plan blanc permet aux directeurs d'établissement de se réorganiser, par exemple en déprogrammant des opérations considérées comme non-urgentes ou encore en réorganisant les plannings du personnel. Il s'agit de faire face à une situation tendue dans les hôpitaux du département, en particulier les services des urgences.

Selon Marc Reisdorf, cet engorgement n'est pas dû au Covid, mais à la situation géographique du département.

"Nous sommes une région frontalière, nous avons trois pays, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique où les salaires sont beaucoup plus élevés et l'ensemble de nos forces vives médicales et paramédicales, dès que des postes se libèrent, vont y travailler"