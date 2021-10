Moselle : une commune supprime le stationnement payant pour redynamiser le centre-ville

Des marquages au sol, synonymes de gratuité du stationnement dans tout le centre-ville de Forbach (Moselle), sont apparus à la surprise générale. Depuis une semaine, tous les parkings du centre-ville sont gratuits. Cette mesure surprend encore, mais troquer le parking payant contre un simple disque de stationnement semble faire l'unanimité. "C'est une bonne nouvelle parce que c'est une économie, [et] vous économisez de l'énergie, parce que vous n'avez pas besoin de faire un aller-retour jusqu'à l'horodateur", raconte un habitant de Forbach.

Un avantage pour les commerçants, une économie pour la ville

L'objectif de la mesure est de redynamiser le centre-ville, qui a subi la concurrence des grands centres commerciaux des villes périphériques, mais aussi des villes allemandes. L'idée est d'inciter les clients à revenir dans les petits commerces. Les commerçants n'y voient que des avantages et pourtant cette mesure donne l'impression d'être à contre-courant. Pour la ville, l'opération est gagnante. L'entretien des horodateurs et du stationnement coûtait plus que ne rapportait le stationnement payant.