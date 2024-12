L'un des plus vieux porcs-épics d'Europe est mort, annonce le parc animalier de Sainte-Croix en Moselle

Le parc animalier de Sainte-Croix situé à Rhodes, en Moselle, a annoncé mercredi 4 décembre la disparition de l'une de ses figures emblématiques : Porky, un porc-épic âgé de 17 ans. L'animal a été euthanasié après une détérioration de son état de santé, écrit le parc sur sa page Facebook, relayée par France Bleu Lorraine Nord.

Le porc-épic souffrait notamment de problèmes aux dents. "Par respect pour son bien-être, nous avons choisi de lui offrir une fin de vie paisible", justifie le parc de Sainte-Croix sur sa page Facebook. Porky est né en 2007 en Italie et était doté d'un caractère doux et coopératif. C'était le plus vieux porc-épic du parc animalier. Il était aussi considéré comme le plus vieux mâle de son espèce dans un parc animalier d'Europe.