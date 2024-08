Collision mortelle entre deux Rafale : qui étaient Sébastien Mabire et Matthis Laurens, les deux pilotes morts dans l'accident ?

Le capitaine Sébastien Mabire était pilote de chasse depuis 2013 et comptabilisait "plus de 2 000 heures de vol". Le lieutenant Matthis Laurens avait été breveté pilote de chasse en 2021 et plus comptait "plus de 800 heures de vol".

