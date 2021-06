Reims : un garçon de 14 ans grièvement poignardé, un adolescent du même âge placé en garde à vue

Le pronostic vital de la victime est engagé, a précisé le procureur de Reims, sans donner plus de détails sur le contexte de l'agression.

Un garçon de 14 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche, mercredi 2 juin, dans l'hyper-centre de Reims (Marne). Le pronostic vital de la victime est engagé, a précisé le procureur de Reims, Matthieu Bourrette. L'adolescent a été frappé vers midi, près de la cathédrale de la ville.

Un adolescent du même âge, soupçonné d'être son agresseur, a été rapidement interpellé et placé en garde à vue du chef de "tentative d'assassinat", a ajouté le procureur, sans plus de détails dans l'immédiat sur le contexte de cette agression. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Reims.

Les enquêteurs devront établir les circonstances de l'attaque, alors que les affrontements entre mineurs se multiplient. Les rixes entre bandes de jeunes rivales, fréquentes mais rarement mortelles, touchent beaucoup l'Ile-de-France ces derniers mois. Selon le ministère de l'Intérieur, 357 affrontements entre bandes ont été recensés en 2020 dans toute la France, en hausse de près de 25% par rapport aux 288 enregistrés en 2019.