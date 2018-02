VIDEO. Des bouteilles de champagne centenaires découvertes sous la terre

Des bouteilles de champagne vieilles de plus de 100 ans : une découverte surprenante dans les caves de la Maison Pol Roger à Épernay (Marne). Une nuit de février 1900, le grand-père de Christian de Billy, descendant du fondateur, entend un grondement. "Vers 6h30, quand il s'est levé, il s'est aperçu que le sol s'était effondré, avait glissé. Heureusement, personne n'a été touché, sauf les bouteilles", relate Christian de Billy.

Les bouteilles ont bien vieilli

Du million de bouteilles ensevelies, on pensait n'en retrouver aucune. Aujourd'hui, ce sont des projets d'agrandissement qui conduisent la maison à sonder ces endroits inexplorés. Toutes ces années, les bouteilles sont restées en cave à 25 mètres sous terre, à l'abri de la lumière et à une température stable. Des conditions idéales pour avoir un bon champagne. En cours d'élaboration à l'époque, il faudra encore attendre avant de les déguster. Après avoir été enfouies pendant 118 ans, les bouteilles devront patienter quelques mois de plus.

