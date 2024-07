Haut-Rhin : endetté à cause de factures d'électricité, un boulanger sauvé par un casino suisse

Un boulanger de la commune de Blotzheim (Haut-Rhin), située juste à côté de la frontière avec la ville de Bâle (Suisse), a été sauvé par un casino suisse qui a épongé près de 90 000 euros de factures d'électricité, rapporte France Bleu Alsace.

Le gérant de sept boulangeries, David Pichot, avait dû fermer la porte de ses boutiques, mi-juin, en raison des factures d'électricité trop importantes qu'il n'arrivait plus à payer, laissant 25 employés au chômage. Son abonnement était passé de 25 000 à 90 000 euros. EDF lui avait coupé le courant, réclamant au moins 30 000 euros sur les 90 000 dus. Le boulanger avait alors fait un appel aux dons en lançant une cagnotte Leetchi et en alertant la presse locale.

25 employés sauvés

C'est alors que le Grand casino de Bâle a proposé d'éponger les dettes des boulangeries. "C'est un cadeau tombé du ciel. J'ai été contacté par le casino suite aux articles dans la presse. Le directeur est venu me voir directement à Blotzheim pour m'annoncer qu'il voulait payer la totalité de la facture. On ne s'y attendait pas du tout. On est très heureux de solder cette facture si facilement. Cela nous redonne du courage, ça remotive toute l'équipe", explique David Pichot.

"On n'a pas encore réalisé, ça fait 20 ans qu'on existe, on est là dès 4h du matin. On a reçu beaucoup de messages de soutien des clients qui sont ravis d'avoir à nouveau les magasins ouverts". Un partenariat a été conclu en échange de plaques à l'effigie du casino dans les sept boulangeries de David Pichot. Le boulanger a donc pu rouvrir ses sept établissements qui avaient fermé leurs portes mi-juin. Les 25 salariés ont pu reprendre le travail.