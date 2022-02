Consultation sur l’avenir de l’Alsace : une écrasante majorité des votants est pour la sortie du Grand Est

92,4% des votants ayant participé à la consultation sur l’avenir de l’Alsace au sein du Grand Est en décembre dernier ont répondu "oui" à la sortie du Grand Est, rapporte lundi France Bleu Alsace. Le résultat a été révélé lundi 21 février à Colmar, en ouverture d’une réunion de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA). L'intitulé exact de la question posée le 21 décembre dernier était : "L'Alsace doit-elle sortir du Grand Est pour redevenir une région à part entière ?"

Frédéric Bierry, le président de la CEA, ambitionnait de dépasser les 100 000 votants, "pour que ça ait du sens", pour considérer que "c'est un sujet qui intéresse les Alsaciens". Cet objectif est rempli avec 168 456 participants, qui se sont exprimés sur internet, par courrier ou en déposant un bulletin dans l'une des 99 urnes installées dans les points d'accueil de la région, collectivités ou mairies.

La consultation était ouverte à toutes les personnes majeures résidant en Alsace, Françaises ou non, et à celles "déclarant y avoir leur attache". Cette consultation n’a toutefois pas de valeur juridique. Frédéric Bierry revendique néanmoins "une valeur politique très forte". Lors du lancement des opérations de vote, il s'est engagé à solliciter "tous les candidats à l'élection présidentielle" et à demander au "président élu en avril 2022 de respecter la volonté des citoyens alsaciens".