Nouvel An : un couvre-feu imposé pour les moins de 16 ans dans l'agglomération de Strasbourg

Les mineurs de moins de 16 ans non-accompagnés seront soumis à un couvre-feu entre 22 heures et 6 heures pour la nuit du Nouvel An dans l'agglomération de Strasbourg, selon un arrêté pris par la préfecture du Bas-Rhin ce lundi.

La préfecture du Bas-Rhin a pris un arrêté lundi 13 décembre, pour instaurer un couvre-feu aux mineurs non-accompagnés de moins de 16 ans lors de la nuit du Nouvel an dans l'agglomération de Strasbourg, rapporte France Bleu Alsace. Ce couvre-feu sera en place de 22 heures à 6 heures dans sept communes de la première couronne de la métropole alsacienne, dont Strasbourg.

Cette mesure a pour objectif de limiter les phénomènes de "violences et de dégradations urbaines régulièrement observées la nuit du Nouvel An", comme "l'incendie de véhicules et de mobiliers urbains", explique la préfecture. Tous les ans, l'utilisation de feux d'artifice entraînent aussi de nombreuses blessures, et les jeunes de "13 à 16 ans" sont particulièrement impliqués.

Les pétards également interdits

"J'en appelle à la responsabilité de chaque parent", a réagi sur France Bleu Alsace Danielle Dambach, la maire de Schiltigheim, l'une des communes concernées.

La préfecture a également décidé d'interdire tous les types de pétards, y compris ceux de catégorie C1 comme les "clac-doigts". L'année dernière, un jeune homme de 25 ans est mort à Boofzheim, au sud de Strasbourg à la frontière allemande, tué par un tir de mortier.