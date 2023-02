Ardennes : à 86 ans, Mario Bonotti répare toujours des vélos !

France 3 Champagne-Ardenne, C. Plaisant, D. Samulzyc, E. Wunenburger

Pour Mario Bonotti, pas de retraite mais du travail plaisir. À 86 ans, il est réparateur de vélos et ne souhaite surtout pas s'arrêter.

Dans son atelier de réparation de vélos à Boulzicourt (Ardennes), Mario Bonotti n'est pas près de prendre sa retraite. À 86 ans, il est une pleine forme. Il a commencé à travailler à 14 ans, et répare des vélos depuis 1965. Son travail est une passion. "Il faut aimer. Il faut être pointilleux", note-t-il. Pour lui, pas question d'être affalé devant la télévision, même s'il cotise depuis 70 ans pour sa retraite.

Une activité en couple

"Ça ne nous rapporte rien, puisque mes trimestres sont complets", précise-t-il. Si lui et sa femme Bernadette exercent ensemble depuis des années, ils savent que pour certaines professions, il est difficile d'accepter un report de l'âge de départ. "Suivant les corps de métiers qu'on a, il y en a peut-être de plus difficile que d'autres", reconnaît Mario Bonotti. Lui et Bernadette ne comptent en tout cas pas fermer boutique tout de suite.