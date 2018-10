François Mitterrand meilleur président de la République de ces quarante dernières années, selon un tiers des Français

Un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et le Figaro dresse le palmarès du meilleur président des 40 dernières années et donne la vision des Français sur la Ve République. Alors qu'on célèbre jeudi 4 octobre le soixantième anniversaire de la Constitution, celle-ci ne fait plus l'unanimité.

A l’occasion du 60e anniversaire de la Ve République, un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et le Figaro dresse mercredi 3 octobre le palmarès du meilleur président de ces 40 dernières années. C’est François Mitterrand qui arrive en tête (31%), devant Jacques Chirac (26%). L'actuel chef de l'Etat, Emmanuel Macron, est avant-dernier dans ce classement. Le général De Gaulle a été écarté de l’enquête puisqu’il est systématiquement en tête de ce type de classements.

56% des Français ne sont plus attachés à la Ve République

Le sondage révèle qu'une courte majorité de Français ne tient plus à la Ve République. Les réfractaires absolus sont deux fois plus nombreux que ceux qui y sont très attachés. Dans le détail, 20% des personnes interrogées ne sont pas du tout attachées à ce système, alors que seulement un Français sur dix (11%) se dit "très attaché" à la Ve République.

Les sympathisants LR sont une large majorité (68%) à y être attachés. Les sympathisants PS (56%) tout comme ceux de LaREM (66%) y sont majoritairement favorables. En revanche, les sympathisants de la France insoumise (60%) et du Rassemblement national (73%) y sont très hostiles.

Le Sénat jugé inutile

53% des Français interrogés jugent que le Sénat n’a pas un rôle utile. En revanche, 66% trouvent l'Assemblée nationale utile, ils sont 64% à penser la même chose pour le Premier ministre. Pour le tiers des sondés qui les jugent inutiles, ils estiment que c'est notre système, la Ve république, qui empêche ces institutions et acteurs d’avoir une quelconque utilité. Également, ce sont les sympathisants LR (72%), PS (83%) et LaREM (89%) qui sont les plus convaincus de l’utilité de l’Assemblée nationale, contre 42% pour le Rassemblement national.

Les Français interrogés demandent plus de "parlementarisme" dans notre système. Emmanuel Macron n’a pas prévu de lancer une VIe République, mais lui et son gouvernement préparent une réforme institutionnelle pour cet hiver. Certaines mesures sont largement approuvées par les Français interrogés. Plus de 8 Français sur 10 sont pour la limitation d’un tiers des parlementaires (84%) et pour la limitation à trois mandats consécutifs pour un élu (84%).

Près de deux tiers des Français (65%) approuvent également l’introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. Les moins enthousiastes sur le sujet sont les sympathisants RN (38% y sont opposés) qui aspire à une proportionnelle intégrale.

Le vote perçu comme un "handicap"

Même si 62% des personnes interrogées estiment que l'élection présidentielle constitue "un moment démocratique particulièrement fort", ils sont 59% à juger notre système politique comme étant moins efficace que celui des Espagnols, Italiens, Allemands et Britanniques qui eux ont un système parlementaire. Par ailleurs, ce sondage révèle que l’élection au suffrage universel direct, mis en place il y a 56 ans en France, est perçue comme un "handicap" pour notre pays. Quasiment une personne sur deux "seulement" est attachée au suffrage universel (53% sont attachés à cette élection, 44% ne le sont pas).

Les Français (49%) estiment qu'à moyen terme, notre système rend plus difficile la capacité à mener des réformes fondamentales sur la longueur. Notre système favoriserait "les dérives d’un pouvoir trop personnel" pour 62% des Français. Cette élection rend même un peu "fous" les hommes politiques visant la plus haute fonction de l’État, c'est l'avis de 71% des sondés.

Cette enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 996 Français interrogés par internet les 2 et 3 octobre 2018. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas.