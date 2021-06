DIRECT. Panne des numéros d'urgence : Gérald Darmanin déplore des "dysfonctionnements graves et inacceptables", le PDG d'Orange convoqué

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NUMEROS_URGENCE

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a qualifié de "dysfonctionnements graves et inacceptables" la panne survenue chez Orange qui a perturbé les numéros de secours dans toute la France pendant plusieurs heures hier soir. Le PDG de l'opérateur, Stéphane Richard, est convoqué pour s'expliquer. Suivez notre direct.





Treize prévenus âgés de 18 à 30 ans sont jugés aujourd'hui pour avoir participé au harcèlement de l'adolescente Mila, parfois accompagné de menaces de mort, après sa publication d'une vidéo polémique sur l'islam.



L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi renforçant les mesures de lutte contre le terrorisme et le renseignement. Le texte, qui pérennise des mesures inspirées de l'état d'urgence, doit désormais être examiné au Sénat.





La vaccination va être élargie aux adolescents à compter de la mi-juin, a annoncé le président Emmanuel Macron, se montrant optimiste pour l'été tout en appelant les Français à rester "prudents" face à des signaux d'alerte dans le Sud-Ouest.



Le Sri Lanka a sollicité l'Inde voisine pour l'aider à lutter contre une marée noire que pourrait provoquer le naufrage du porte-conteneurs MV X-Press Pearl, victime d'un incendie qui a duré treize jours au large du port principal de Colombo.







: Une personne ayant une "maladie cardiovasculaire serait décédée" dans le Morbihan, faute d'avoir "pu joindre les services de secours à temps", a précisé Gérald Darmanin. "Deux autres accidents cardiovasculaires ont eu lieu à la Réunion", a-t-il ajouté. "Mais je ne peux pas dire si le temps [avant l'arrivée des secours] a été particulièrement long et s'il est imputable à ce numéro d'urgence", a précisé le ministre de l'Intérieur.

: Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, est convoqué à 9 heures au ministère de l'Intérieur pour "faire un état de la situation", a annoncé Gérald Darmanin il y a quelques minutes en conférence de presse.







: Le bug technique des numéros d'urgence hier soir a eu un "impact beaucoup plus limité" que celui craint au départ, ont fait savoir les pompiers de Paris à France Télévisions. Il n'y a eu de "black-out total à aucun moment", ont-ils précisé.







: "Nous constatons une vraie amélioration mais nous restons particulièrement vigilants", assure Gérald Darmanin."Il faut désormais retourner vers les numéros d'urgence", souligne le ministre "et sinon utiliser les numéros de contournement" qui seront maintenus toute la matinée.





: Le ministre de l'Intérieur qualifie ces dysfonctionnements de "graves et inacceptables" et rappelle que ces numéros "sont importants pour nos concitoyens". Le 15, le 17 et le 18 représentent au total "plus de 150 000 appels par jour".





: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'exprime en conférence de presse sur l'incident qui a touché les numéros d'urgence hier soir.

: La panne autour des numéros d'urgence "était prévisible", affirme Christophe Prudhomme, porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France. "L'incident est survenu au moment où nous avons le plus d'appels, c'est catastrophique."

: Même si le problème technique des numéros d'urgence est résolu, des difficultés persistent par endroits. Voici donc les numéros alternatifs provisoires mis en place dans votre département.

: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le secrétaire d'État chargé du Numérique, Cédric O, tiendront une conférence de presse consacrée aux perturbations des numéros d'appels d'urgence à 8 heures.

: Selon Orange, il est possible que certaines perturbations persistent de façon "marginale" et "aléatoire". L'opérateur dit rester en vigilance.





: En revanche, des difficultés à joindre les secours semblent persister par endroits, toujours selon le réseau France Bleu. Dans les Bouches-du-Rhône, le 15 est toujours injoignable ce matin. Dans le Var, c'est toujours un peu compliqué pour tous les numéros (le 18, le 17 le 112 et le 15). En Bretagne, les pompiers du Morbihan disent subir toujours des perturbations.

: D'après les informations du réseau France Bleu, le retour à la normale se confirme dans les centres d'appel de secours, dans un certain nombre de départements, notamment dans la Creuse, le Doubs, la Haute-Saône, en Bourgogne, dans le Loiret et dans les Alpes-Maritimes.

: Les perturbations qui ont débuté hier en fin d'après-midi sont liées à un dysfonctionnement d'un équipement technique. Il s'agit d'un problème de routeur et non pas d'un problème lié à une opération de maintenance.

: Comme indiqué dans le point sur l'actualité ci-dessous, le problème technique qui touchait les numéros fixes d'urgence a été résolu, a fait savoir ce matin la communication de l'opérateur Orange à franceinfo.

L'Assemblée nationale a adopté hier soir en première lecture un projet de loi renforçant les mesures antiterroristes et le renseignement. Le texte, qui pérennise des mesures inspirées de l'état d'urgence, a été voté par 87 voix contre 10 et 4 abstentions. Il doit désormais aller au Sénat.



Qui briguera la Palme d'Or aux côtés de Wes Anderson, Leos Carax et Paul Verhoeven ? Le Festival de Cannes dévoile à 11 heures sa sélection officielle qui s'annonce très riche, après l'annulation de l'édition de l'an dernier.



La vaccination va être élargie aux adolescents à compter de la mi-juin, a annoncé le président Emmanuel Macron, se montrant optimiste pour l'été tout en appelant les Français à rester "prudents" face à des signaux d'alerte dans le Sud-Ouest.