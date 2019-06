VIDEO. 75e anniversaire du Débarquement : un vétéran américain de 97 ans effectue un saut en parachute

Il est l’un des derniers soldats américains ayant participé au Débarquement encore vivant. A l'occasion des cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement à Portsmouth, Tom Rice a sauté à Carentan-les-Marais (Manche), comme il l’avait fait au même endroit il y a 75 ans. Ce vétéran américain, qui aura 98 ans le 15 août prochain, a effectué un saut en parachute, en tandem dans le ciel normand en portant un drapeau de son pays. "Je me sens super", a-t-il lâché à l'atterrissage.

Donald Trump, Emmanuel Macron et la reine Elizabeth II ont donné mercredi à Portsmouth (Royaume-Uni) le coup d'envoi des célébrations du 75e anniversaire du Débarquement en rendant hommage aux héros qui contribuèrent à la libération de l'Europe du joug nazi. Au soir du 6 juin 1944, plus de 150 000 Alliés avaient pris pied sur le sol français, dont plus de 10 000 furent tués, blessés ou disparurent, selon les chiffres du Mémorial de Caen. Les célébrations se poursuivront jeudi en France.