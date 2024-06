Direct Suivez les cérémonies pour les 80 ans du Débarquement en Normandie

La Normandie accueille jeudi 6 juin une célébration internationale d'ampleur pour les 80 ans du Débarquement, la plus grande opération amphibie et aéroportée de l'histoire. Emmanuel Macron reçoit 25 dirigeants étrangers pour honorer la mémoire des combattants alliés. Les rédactions de France 2 se mobilisent pour l'occasion. "Télématin", deux émissions spéciales présentées par Julian Bugier (à partir de 8h30, puis de 14 heures) et le journal de 13 heures seront en direct d'Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont (Manche). Franceinfo canal 27 diffusera aussi les éditions spéciales de France 2. Suivez notre direct.

Un accueil royal. Cette journée de commémorations débute à 10h30 avec la cérémonie franco-britannique en présence du roi Charles III, de la reine Camilla et du Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Ils doivent retrouver Emmanuel et Brigitte Macron au mémorial britannique de Ver-sur-Mer (Calvados). Le discours de Charles III doit être suivi du passage des Red Arrows, la patrouille acrobatique de la Royal Air Force. Par ailleurs, les combattants canadiens seront honorés en présence du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et du prince de Galles, William, au centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer (Calvados).

Joe Biden à Colleville-sur-Mer. C'est au cimetière américain de cette petite ville du Calvados que le président des Etats-Unis et son épouse accueilleront Emmanuel et Brigitte Macron à 12h30. Le président français doit remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à 11 vétérans américains. Joe Biden prononcera ensuite un discours.

Une cérémonie internationale à Omaha Beach. Les trois premières cérémonies, organisées par chaque pays allié, serviront de préambule pour la plus importante d'entre elles qui se déroulera à Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados). Elle regroupera dès 15h30 une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement étrangers. Environ 4 500 personnes seront présentes, parmi lesquelles 200 vétérans qui rendront hommage aux héros de l'opération Overlord. Cette journée se conclura par un discours d'Emmanuel Macron, qui accordera ensuite une interview exclusive dans le journal de 20h de France 2 et TF1.