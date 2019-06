DIRECT. Suivez les cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement de Normandie

Ce qu'il faut savoir

Il y a soixante-quinze ans, un vent de liberté soufflait sur les plages de Normandie. Le 6 juin 1944, une armada de navires et plus de 200 000 soldats alliés débarquaient à l'aube pour une offensive qui devait les conduire à la victoire moins d'un an plus tard. Franceinfo.fr et les rédactions de France Télévisions se mobilisent pour vous faire vivre, dans ce live et en direct, les commémorations du 75e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie.

>>>Débarquement : le programme des célébrations du 75e anniversaire du D-Day

Dernière cérémonie officielle avec Theresa May. A 8h30, Emmanuel Macron et Theresa May – qui vivra sa dernière journée en tant que Première ministre britannique – vont poser la première pierre du Mémorial britannique à Ver-sur-Mer (Calvados).

Rencontre avec deux vétérans. Le chef de l'Etat rencontrera à Bayeux (Calvados) deux vétérans français du Débarquement : Léon Gautier, du commando Kieffer, et Jacques Lewis.

Hommage aux soldats tombés à "Bloody Omaha". De 10 000 à 12 000 personnes en tout sont attendues au cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Calvados) à 11 heures, pour une cérémonie coprésidée par les présidents Trump et Macron.

Diplomatie. Les deux chefs d'Etat français et américain auront un entretien en tête-à-tête de 13h30 jusqu'à 14 heures, avant un déjeuner de travail à la préfecture du Calvados, à Caen.

Hommage au commando Kieffer. Le président de la République quittera le Calvados après une cérémonie française en hommage au commando Kieffer, à 16h30 à Colleville-Montgomery.