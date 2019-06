DIRECT. Suivez les cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement en Angleterre et en Normandie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DEBARQUEMENT

: "On pose une hypothèse, on observe et on conclut", rien de plus. Pas question de se laisser embarquer dans des théories non vérifiées ou nées d'un simple sentiment. "Mais attention, c'est notre analyse. Nous ne proposons pas une vérité absolue. On peut débattre, si c'est argumenté", précise Baptiste Flotté. (BAPTISTE FLOTTE / FREDERIC DEPRUN / EDITIONS HEIMDAL)





: "Une fois sur le terrain et à force d'expériences, nous sentons les choses. Nous savons à peu près où chercher."



Ce passionné fouille les lieux de combats de la bataille de Normandie pour combler un vide historique. Des recherches menées dans les règles de l'art où ils peuvent découvrir, aussi bien des casques, que des fragments de chars. Autant de pièces d'un puzzle qu'il recomposent ensuite dans leur livres. On vous explique tout dans cet article.



: Vous croyez que tout ce qui à rapport au Débarquement et la Bataille de Normandie est connu? Grave erreur. Des passionnés de cette période et de cette région fouillent les archives et les zones de combats pour retracer, heure par heure, les affrontements qui ont secoué cette région. J'ai rencontré l'un deux. Voici mon reportage.



: "Quand on a vu les barges arriver, des centaines de bateaux, on a quand même pris peur." France 3 a rencontré Henri Halluin, un habitant de Normandie qui a assisté au débarquement des Alliés. Il a fait partie des milliers de civils à fuir les côtes pour tenter de se mettre à l'abri dans les terres.



: Des premiers sauts en parachute ont eu lieu à Carentan (Manche). L’ancien secrétaire d’État des États-Unis, John Kerry, doit visiter le Musée Airborn consacré aux planeurs et parachutistes américains.

: Franceinfo et les rédactions de France Télévisions se mobilisent pour vous faire vivre les commémorations du 75e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie. Vous pouvez les suivre dans notre direct.









: Beaucoup de soldats britanniques craignaient que l'opération tourne au jeu de massacre comme lors du raid de Dieppe en 1942. Alors avant de partir, certains ont ramassé quelques galets avant le départ "comme dernier souvenir de leur terre natale", révèle Arthur Reddish dans A Tank Soldier's Story.







: Au large de Portsmouth, les navires de l'opération devaient converger vers une zone au sud de l'île de Wight et baptisée "Picadilly Circus". Avant de lancer l'opération Neptune, c'est à dire la traversée de cette armada vers la Normandie.







: Petit rappel sur les événements du 5 juin 1944. Au large de Portsmouth, c'est une véritable armada qui est rassemblée, rappelle Anthony Beevort dans son ouvrage référence D-Day et la Bataille de Normandie, ce sont "5 000 navires de débarquements escortés par six cuirassés, quatre cuirassés légers (...), 23 croiseurs, 104 destroyers, 152 navires d'escorte ainsi que 277 dragueurs de mines".

: Bonjour @Mireille. C’est à Portsmouth qu’a lieu la principale cérémonie internationale du 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. Pourquoi cet endroit ? Parce que c’est dans ce port du sud de l’Angleterre que la flotte alliée s’était rassemblée avant de traverser la Manche.

: Bonjour. Pardonnez mon ignorance. Mais en quoi dans l'histoire du Débarquement, Portsmouth a-t-il joué un rôle ? Très bonne journée. Bisous.

: Savez-vous pourquoi il n'y a pas de cérémonie internationale en France ? Parce que nous sommes une année "en 5" précise l'Elysée. "Lancée par François Mitterrand en 1984, la tradition est de célébrer les années en 10, soit le 40e, 50e, le 60e et le 70e anniversaire", explique-t-on en précisant que pour "cette année en 5, on en fait beaucoup plus que pour le 65e anniversaire lors duquel la cérémonie avait été limitée à Colleville-sur-Mer".

: Pour la première fois, une cérémonie en l‘honneur des soldats amérindiens qui ont combattu lors du Débarquement a lieu à Saint-Laurent en Normandie. Une stèle y a été inaugurée en 2017 en leur hommage. Un journaliste de Ouest-France est sur place.

: On rembobine le fil de l'actualité ce matin :



• Donald Trump, Emmanuel Macron, la reine Elizabeth II et 300 vétérans donnent aujourd'hui à Portsmouth le départ des célébrations du 75e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944. Voici le programme détaillé et sept chiffres sur le Débarquement.



• L'audit interne mené conjointement par Renault et Nissan au sein de leur filiale commune RNBV basée aux Pays-Bas a identifié 11 millions d'euros de dépenses suspectes engagées par l'ancien patron de l'alliance automobile franco-japonaise Carlos Ghosn.



• Gérard Larcher a annoncé la tenue en octobre d'une "grande convention nationale" de la droite et du centre, tandis que Les Républicains divergent sur leur calendrier de sortie de crise après leur déroute aux européennes.



• Soixante personnes sont mortes dans la répression de la contestation soudanaise depuis lundi, date de la dispersion, sur ordre du Conseil militaire, du sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum, a annoncé le comité des médecins. Voici quatre questions sur la situation.

: Il y a 75 ans débutait l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale : le Débarquement en Normandie. Franceinfo revient en sept chiffres sur ce qui est considéré comme la plus importante opération amphibie de l'histoire.



: Autre temps fort de la journée, entre 15 heures et 17 heures, à Sannerville, à l’est de Caen, 280 soldats britanniques sauteront en parachute, puis 200 parachutistes français.

: De l’autre côté de la Manche, une cérémonie rendra hommage aux Amérindiens impliqués dans le conflit à 10 heures, à Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados). 60 vétérans et 25 soldats de la 1re division américaine seront présents.









: La reine Elizabeth II, le prince Charles, la Première ministre britannique Theresa May, et les représentants de 15 pays assisteront à cette commémoration, parmi lesquels le président américain Donald Trump, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

: Quel est le programme des commémorations ? C’est à Portsmouth qu’a lieu la principale cérémonie internationale du 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. Pourquoi cet endroit ? Parce que c’est dans ce port du sud de l’Angleterre que la flotte alliée s’était rassemblée avant de traverser la Manche.

: "Elles doivent être pleinement associées au partenariat pour la gestion des crises et la résolution des conflits car il n’y aura de paix durable sans la participation des femmes."



Le médecin congolais a lancé à Caen (Calvados) un vibrant appel à renforcer les démocraties, via les femmes notamment, lors de l'ouverture du Forum mondial sur la paix à la veille des célébrations du 75e anniversaire du Débarquement, cite Le Monde.











: Voici les principales informations ce matin :



• Onze millions d'euros. C'est le montant des dépenses suspectes engagées par Carlos Ghosn, selon un audit interne mené par Renault et Nissan, dévoilé ce soir par le conseil d'administration du groupe.



• Donald Trump, Emmanuel Macron, la reine Elizabeth II et 300 vétérans donnent aujourd'hui à Portsmouth le coup d'envoi des célébrations du 75e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944, étape clé de la libération de l'Europe du joug nazi.



• Le président du Sénat,Gérard Larcher, a annoncé une "convention nationale" de la droite et du centre en octobre pour relancer son parti, Les Républicains.



• Des enfants ont été frappés par la foudre alors qu'ils jouaient au foot à Saint-Nicolas-lez-Arras. L'un d'eux est dans un état "très préoccupant", selon France 3 Hauts-de-France.