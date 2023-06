DIRECT. Commémorations du 6 juin 1944 : Emmanuel Macron est arrivé en Normandie pour célébrer le 79e anniversaire du Débarquement

#RETRAITES Le taux de grévistes dans l'Education nationale en France métropolitaine est de 5,39%, rapporte le ministère. Le mouvement est plus suivi dans le second degré (collèges et lycées) où 6,79% des professeurs n'étaient pas à leur poste ce matin, contre 4,56% dans le premier degré (écoles maternelles et élémentaires).