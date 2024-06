Direct Cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement : discours attendus d'Emmanuel Macron et de Joe Biden en Normandie

#DEBARQUEMENT Alors que le président américain reste dans l'Hexagone jusqu'à dimanche, de nouveaux cafouillages de circulation sont à prévoir aujourd'hui. Comme annoncé sur X par la préfecture de police de Paris hier soir, des perturbations auront lieu "autour de la pause méridienne et en fin d'après-midi sur le boulevard périphérique intérieur entre porte d'Asnières et porte d'Orléans, et sur l'autoroute A6".