Direct Cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement : Emmanuel Macron attendu à Saint-Lô pour honorer les victimes civiles des bombardements alliés

#DEBARQUEMENT "Dès la nuit du 5 au 6 juin 1944, avant même les plages normandes, le ciel et les forêts de Bretagne furent le théâtre de combats acharnés", rappelle le chef de l'Etat, en direct de Plumelec, dans le Morbihan. Le président rend hommage aux parachutistes et aux "résistants bretons, déterminés et courageux".

(FRANCEINFO)