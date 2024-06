Commémorations du Débarquement : quels sont les secteurs où la circulation est perturbée en Ile-de-France à cause de la visite de Joe Biden ?

De nouvelles difficultés sont à prévoir. Après plusieurs restrictions de circulation mercredi 5 et jeudi 6 juin dans la soirée, des perturbations sont à prévoir vendredi "autour de la pause méridienne et en fin d'après-midi", alerte la préfecture de police sur X. Les autorités conseillent donc d'éviter le boulevard périphérique entre porte d'Asnières et porte d'Orléans ainsi que l'autoroute A6. Ces fermetures d'axes routiers interviennent dans le cadre de la première visite d'Etat de Joe Biden en France. Le président américain est arrivé mercredi matin pour assister aux cérémonies de commémoration des 80 ans du Débarquement et doit repartir dimanche 9 juin.

Les autorités françaises s'adaptent à l'agenda de Joe Biden. La préfecture de police explique ainsi à France Bleu que ces fermetures ont pour but de "faciliter le cheminement du convoi américain en toute sécurité", précisant que "tout est fait pour limiter la durée de ces fermetures". Pour tenter d'anticiper les difficultés, il faut donc scruter l'agenda du chef d'Etat américain à la loupe. Après les cérémonies de jeudi, avec un passage par le cimetière américain de Colleville-sur-Mer puis par Omaha Beach pour la cérémonie internationale, Joe Biden est revenu à Paris jeudi soir. Mais le président des Etats-Unis est reparti en Normandie vendredi pour une nouvelle cérémonie à la pointe du Hoc. Selon l'agenda du chef d'Etat livré par le site Rollcall.com, Joe Biden doit rentrer à l'aéroport de Paris-Orly vers 12h25.

Samedi, il sera reçu par Emmanuel Macron, avec au programme une cérémonie d'accueil sur la place Charles-de-Gaulle, une parade militaire, un dépôt de gerbe au pied de la tombe du Soldat inconnu, un ravivage de la flamme, avant un déjeuner de travail et des déclarations conjointes à la presse. La journée sera conclue par un dîner d'Etat à l'Elysée, une manière pour le président français de rendre la politesse, lui qui avait bénéficié du même traitement à Washington en décembre 2022. Dimanche, Joe Biden ira aussi déposer une gerbe au cimetière américain du bois Belleau (Aisne), en hommage aux soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale.

Plus de 200 km de bouchons

Pour la journée de vendredi, les autorités conseillent donc d'éviter le boulevard périphérique entre porte d'Asnières et porte d'Orléans ainsi que l'autoroute A6. De retour de Normandie, le très impressionnant cortège du président américain doit emprunter ces axes routiers. A Paris, la circulation est interdite dans le 9e arrondissement dans une zone autour de la rue Scribe, entre la place Charles-Garnier et le boulevard des Capucines entre mercredi et dimanche. Pour la journée de samedi, il est interdit de circuler dans un large périmètre autour de l'avenue des Champs-Elysées entre 7h30 et 14 heures et autour de l'Elysée de 14 heures à 23 heures.

Ces fermetures d'axe routier provoquent logiquement des bouchons et des mécontentements pour les Franciliens. Peu avant 9 heures, vendredi 7 juin, plus de 200 km de bouchons cumulés étaient recensés en Ile-de-France, selon le site Sytadin. Il s'agit d'un niveau "inhabituel". Des embouteillages sont notamment constatés sur le périphérique parisien, l'A6 ou encore l'A86. Certains se sont fait surprendre ces derniers jours par les fermetures. "On remercie Biden qui a fait fermer le périphérique et l'autoroute vers Orly... pour mon vol du matin, c'est raté !" s'agace un internaute sur X au matin du 6 juin. "Tu fermes les axes les plus fréquentés à une heure la plus fréquentée, mais comment on ne peut pas qualifier ce pays d'imbécile ?" renchérit un autre.