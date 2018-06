"Les Corses ne sont pas dupes" : passe d'armes entre le ministre Bruno Le Maire et l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni

Le ministre de l'Economie participait à une réunion lorsqu'il a vu le communiqué du président indépendantiste de l'Assemblée de Corse.

Le ministre de l'Économie Bruno Lemaire était en visite sur l'île de beauté. Mardi 5 juin, il participait à une réunion en Corse quand il a été piqué au vif par le président indépendantiste de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni. Le ministre venait à peine de "remercier les présidents Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni d'être venus échanger pour donner un nouvel élan à l'économie corse" quand un communiqué de l'indépendantiste a été publié. "Quelques minutes seulement de réunion ont suffi à constater l'inutilité de cette nouvelle visite ministérielle", a écrit ce dernier.

Visite de @BrunoLeMaire : une énième concertation en trompe-l’oeil. Quelques minutes seulement de réunion ont suffi à constater l’inutilité de cette nouvelle visite ministérielle. Mon communiqué de presse ⬇️ pic.twitter.com/Wa311OzHqN — Jean-Guy Talamoni (@JeanGuyTalamoni) 5 juin 2018

Bruno Le Maire a immédiatement souhaité répondre. "Moi je suis prêt à faire ce pari historique d'une nouvelle donne économique et fiscale pour la Corse", a-t-il affirmé. "Je vous tends la main ! Mais les choses doivent être claires entre nous, si je tends la main ce n'est pas pour me la faire mordre", a-t-il ajouté. "Je passe 45 minutes avec [Jean-Guy Talamoni], nous avons une discussion constructive et à peine 30 minutes plus tard sur les réseaux sociaux on dit que c'est du trompe l'œil et que ça ne sert à rien, dans ce cas là vous rentrez chez vous et je reste chez moi et personne n'ira nulle part", a tranché le ministre, pointant du doigt un "double-jeu".

"Etonné" par le commentaire du ministre

Sa réaction n'est pas restée sans réponse. Jean-Guy Talamoni a de nouveau publié un communiqué sur son compte Twitter. "Il n'y a aucune forme de'double-jeu'. Je crois être plutôt connu pour la clarté de mes engagements et de mes prises de positions", a-t-il écrit, accusant à son tour le ministre d'un "double-jeu dont les Corses ne sont pas dupes".