L'évêque d'Ajaccio confirme le "projet de venue" du pape François en Corse mi-décembre

Si le Vatican n'a pas encore officiellement confirmé la visite du pape François mi-décembre en Corse, il y a bien "un projet de venue", assure le cardinal François Bustillo, évêque d'Ajaccio, au micro de franceinfo ce mardi. La confirmation du pape François doit arriver "dans la semaine", ajoute le cardinal Bustillo. Il s'agirait d'une première historique pour l'île.

Pourquoi la Corse ? "Je pense qu'il apprécie beaucoup le côté populaire, la simplicité. Il sait qu'en Corse, il y a beaucoup de processions. On est proche de Rome, il y a la proximité géographique et la proximité culturelle", explique François Bustillo.

La venue du pape, si elle est confirmée, coûtera "à peu près" deux millions d'euros, selon lui. Pour cela, le cardinal "compte sur la générosité des Corses et des amis de la Corse". "Je suis sûr que les Corses vont l'accueillir comme ils savent le faire, avec beaucoup de bienveillance et de générosité", précise-t-il.

Il est "fort probable" qu'Emmanuel Macron sera là "pour l'accueillir et dialoguer avec lui", détaille le cardinal, sans donner plus de précisions : "On sait qu'ils s'entendent bien. Après, les détails pratiques, ils sont en train de les affiner." Il s'agira du troisième déplacement du souverain pontife en France, après Marseille en 2023 et Strasbourg en 2014.