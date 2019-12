VIDEO. Les intempéries font d'importants dégâts en Corse, toujours menacée par des inondations et des vents violents

"C'était l'apocalypse (...) On n'avait jamais vu cela. C'était angoissant." Le propriétaire d'un bar d'Ocana, dont la terrasse s'est effondrée, a eu une grosse frayeur. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'île vendredi 20 décembre ont provoqué des crues très violentes dans les villages autour d'Ajaccio (Corse du Sud). Alors que la Corse reste placée en vigilance orange "pluies-inondations" et "vague-submersion", la situation va encore s'aggraver dans la soirée de samedi 21 décembre.

Les habitants se préparent comme ils peuvent. Quant aux autorités, elles ont pris des mesures dès la fin de matinée : à 11h30, l'aéroport d'Ajaccio a été évacué et fermé. La préfète de Corse, a par ailleurs indiqué que tous les autres aéroports de l'île (Bastia, Calvi, Figari) seront également fermés dimanche 22 décembre.

En concertation, la préfecture, la mairie d'Ajaccio et la Collectivité de Corse ont décidé "de fermer tous les accès pour entrer et sortir d'Ajaccio entre 21 heures ce soir et 9 heures demain matin afin d'éviter que des personnes ne se retrouvent bloquées par les inondations sur des routes impraticables", a indiqué Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture.