Vacances : les îles Lavezzi vont-elles miser sur un tourisme durable avec des quotas ?

Après les calanques de Marseille, ce sont les îles Lavezzi en Corse qui pourraient à leur tour instaurer des quotas pour limiter le nombre de touristes. Il est vrai que ce petit paradis est menacé.

Le responsable de la réserve des îles Lavezzi se bat depuis 15 ans pour préserver ce milieu naturel. C’est pourquoi l’accent est mis sur un tourisme plus durable, avec à la clé un certain nombre d’interdictions et de recommandations. Des amendes sont distribuées en cas de non-respect de ces règles. La note peut monter jusqu’à 300 000 euros si un touriste ramasse un oiseau protégé ou une plante rare.

Une décision politique

Certaines zones sont laissées dans la tranquillité, sans passants, afin de préserver la flore et de la laisser se développer. C’est pourquoi il n’est pas possible d’accueillir un tourisme de masse. Les îles s’en sont remises à une décision de l’Assemblée de Corse et de la commune de Bonifacio (Corse-du-Sud), propriétaire de ces îles. Une réflexion est menée afin de garantir aux locaux de pouvoir continuer, malgré tout, à se rendre dans ces îles. Mais ce ne sera pas avant l'année prochaine que des quotas pourraient être instaurés.