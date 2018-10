Tempête en Corse : "Nous sommes coupés du monde"

Deux campings ont été évacués et 180 passagers d'un vol annulé ont été pris en charge à l'aéroport d'Ajaccio, a indiqué à franceinfo la préfète de Corse-du-Sud et de la région Corse.

Deux campings ont été évacués à Vico et à côté de Casaglione, au nord d'Ajaccio à l'ouest de l'île, a indiqué à franceinfo lundi 29 octobre la préfète de Corse-du-Sud et de la région Corse, Josiane Chevallier. 270 personnes en tout ont été "mises en sécurité". À l'aéroport d'Ajaccio, 180 passagers d'un vol Easyjet, qui n'a pas pu décoller, ont également été pris en charge, indique-t-elle.

Les dégâts restent pour le moment matériels. "Il y a eu une cinquantaine d'interventions [décompte à 18h30] en Corse-du-Sud et nous avons surtout des dégâts matériels et un peu de bobologie mais rien de grave", a expliqué Josiane Chevallier.

Rues désertes

"Nous sommes coupés du monde", a raconté Josiane Chevallier, tout en expliquant que "c'est plutôt bon signe qu'on ait des rues désertes, puisque je n'ai cessé d'insister toute la journée sur la nécessité de rester chez soi et d'éviter tout déplacement car comme on le voit dans les images sur Ajaccio, des arbres ont été déracinés, d'autres arbres sont tombés... Et donc les déplacement deviennent de ce fait extrêmement dangereux, que ce soit à pied ou en voiture."

La préfète de région qui rappelle qu'il est interdit de s'approcher du bord de mer, d'autant plus si c'est pour prendre des photos ou des vidéos : "C'est du niveau de l'imprudence, voire de l'irresponsabilité. On peut trouver des vidéos sur internet, ce n'est pas la peine d'aller se mettre en danger et de mettre en danger les forces de secours."