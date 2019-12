Près de 100 000 foyers privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine, risque de crue en Corse... Le sud de la France soufflé par la tempête Fabien

Dimanche matin, neuf département étaient toujours placés en vigilance orange pour "vents violents" ou pour "inondations".

La tempête Fabien continue de fouetter le sud du pays. Quatre départements sont toujours placés en vigilance orange, dimanche 22 décembre, pour "vents violents" et pour des risques d'"inondations", annonce Météo France. Il s'agit de la Charente-Maritime, des Alpes-Maritimes et des deux départements corses. Dans la matinée, des rafales à près de 150 km/h ont été enregistrées sur la façade Atlantique tandis que des crues inédites sont attendues dans l'Île de Beauté, à cause des fortes précipitations. Franceinfo fait le point sur la situation.



En Nouvelle-Aquitaine, 95 000 foyers privés d'électricité

En Nouvelle-Aquitaine, seule la Charente-Maritimes reste en vigilance orange pour des risques d'inondations dues à des crues du fleuve Charente et de ses affluents, indique Vigicrues. L'alerte concerne la région entre Jonzac et Saintes. La Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers et les Hautes-Pyrénées ne sont plus en alerte. A 8 heures, 95 000 foyers étaient privés d'électricité dans la région, a indiqué à franceinfo Enedis.

Sur la façade Atlantique, cette "forte tempête hivernale" d'une intensité "un peu plus marquée" que celle du 13 décembre selon l'organisme de surveillance météo, a été marquée par des pointes de vents atteignant 141 km/h à Bordeaux et 148 km/h au cap Ferret (Gironde). Pendant la nuit, les vents ont baissé globalement d'intensité sur les départements côtiers mais se sont renforcés dans le même temps sur les départements plus à l'est.

Quelques rafales mesurées hier soir et cette nuit sur le sud-ouest:

CAP-FERRET(33): 148km/h

MESSANGES (40): 142km/h

BORDEAUX (33): 141km/h

BISCARROSSE (40): 137km/h

ARCACHON (33): 129km/h

SAINT-CLEMENT DES BALEINES (17): 129km/h

ROYAN (17): 126km/h

BELIN BELIET (33): 124km/h — Météo-France (@meteofrance) December 22, 2019

Météo France a ainsi relevé des vents de 102 km/h à Bergerac (Dordogne), 106 km/h à Angoulême (Charente), 102 km/h à Sabres (Landes), 100 km/h à Tarbes (Hautes-Pyrénées) et 113 km/h à Lahas (Gers).

Les Alpes-Maritimes soufflées par le vent

Les Alpes-Maritimes sont toujours en alerte orange aux "vents violents". Dans le département, l'institut météorologique a relevé des pointes de vents entre 120 et 130 km/h en fin de nuit, avant un renforcement probable vers les hauteurs de Vence et Grasse notamment. "En cours d'après-midi, des rafales de 100 à 110 km/h toucheront probablement le littoral d'Antibes à Nice", précise Météo France.

Des vents à près de 200 km/h en Haute-Corse

C'est en Corse que les rafales ont été les plus importantes, dépassant localement les 200 km/h. En Haute-Corse, Météo France a indiqué avoir relevé des vents de 160 km/h en Balagne et 196 km/h au Cap Corse, dans son bulletin météo 6 heurs. Depuis samedi soir, les cumuls de pluies atteignent 20 à 90 mm des versants ouest aux plus hauts massifs, les maximales ayant été enregistrées sur les massifs d'Asco et du Retondo. Le département est toujours en alerte orange pour "vents violents" et "pluie inondations".

Du côté de la Corse, on a enregistré: CAP CORSE: 196km/h

CAGNANO: 194km/h

CAP SAGRO: 169km/h

ILE ROUSSE: 159km/h

AJACCIO: 154km/h

CONCA: 153km/h — Météo-France (@meteofrance) December 22, 2019

Ajaccio coupé du monde

Samedi à la mi-journée, l'aéroport d'Ajaccio, dont les pistes ont été inondées lors d'une crue inédite, a été évacué et restera fermé jusqu'à dimanche minuit. Sur mer, les derniers bateaux sont partis d'Ajaccio avant 16 heures, ceux prévus après ont été annulés.

L'aéroport d'Ajaccio a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre en raison des fortes intempéries. Les vols qui devaient initialement atterrir sont actuellement déroutés vers Bastia.

La préfecture, la mairie d'Ajaccio et la Collectivité de Corse ont décidé "de fermer tous les accès pour entrer et sortir d'Ajaccio" entre 21h samedi et 9h dimanche. Il s'afit "d'éviter que des personnes ne se retrouvent bloquées par les inondations sur des routes impraticables", a indiqué à l'AFP la préfecture, dévrivant une "une situation inédite". "Même la digue de l'aéroport prévue pour résister à une crue centennale a été dépassée", a-t-elle ajouté.