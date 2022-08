Orages en Corse : plus de 10 000 vacanciers évacués des campings par précaution

Un millier de vacanciers a passé la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 août dans un gymnase de Calvi (Haute-Corse). Au matin, ils n'ont qu'une idée en tête : regagner leur camping, malgré l'appréhension. "On veut retourner parce qu'on sait que maintenant on est en sécurité, mais pas tout à fait, puisqu'il peut encore y avoir des arbres qui peuvent tomber", confie une jeune fille.

Soutien de la Légion et de la Croix-Rouge

Dans la soirée du jeudi, la Légion étrangère a été appelée en renfort. Les camions militaires sont partis chercher des milliers de touristes, évacués de leur camping dans la soirée. Une fois arrivés à destination, ils ont distribué des sacs de couchage et du matériel, afin de passer la nuit. "Ça dort un petit peu partout, dans tous les sens, là où il y a de la place, en fait", confie un campeur. Partout à travers la ville, la Croix-Rouge, la sécurité civile et les équipes municipales se sont mobilisées pour faire face au soudain afflux. Au fil des heures, chacun a trouvé sa place. "On va essayer de passer la nuit tranquillement, et de dormir", relativise un jeune homme.