Orages en Corse : les deux départements placés en vigilance orange

La Corse était à nouveau en vigilance orange aux orages, aux pluies et aux inondations, dans la soirée du jeudi 18 août.

Quelle était la situation en Corse, dans la soirée du jeudi 18 août, après les violents orages qui ont éclaté sur l’île ? "Pour le moment, la situation est plutôt calme, ici, en Corse. Mais, par précaution, les deux départements ont été placés en vigilance orange et les préfectures ont demandé aux communes d’organiser l’évacuation des campings et l'accueil des personnes évacuées dans des structures communales, comme des gymnases ou des salles de fêtes", explique la journaliste Juliette Poissonnier, en direct de Biguglia (Haute-Corse).

Les autorités restent vigilantes

"Des orages pourraient atteindre le littoral dans la nuit (du jeudi 18 au vendredi 19 août) avec des pluies violentes, des chutes de grêle et des fortes rafales de vent allant jusqu’à 100 km/h. Les autorités veulent rester vigilantes, ne prendre aucun risque et appellent la population à la plus grande prudence", précise Juliette Poissonnier. Les derniers orages devraient s’éloigner de la Corse vendredi 19 août, à la mi-journée.