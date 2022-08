Orages en Corse : des touristes traumatisés

Dans un camping de Calvi (Haute-Corse), les tentes sont un bien maigre abri, dans la matinée du jeudi 18 août, contre le vent et les arbres qui menacent à chaque instant de tomber. Quelques minutes plus tard, l'orage est passé. Deux amis peinent à reconnaître le camping. Des dizaines d'arbres ont été déracinés, tombant parfois sur des voitures ou des cabanons. "Un vent d'une violence extrême, et en fait les arbres sont très secs, du coup toutes les branches se décollaient des arbres", raconte une vacancière.

Les touristes souhaitent quitter les lieux

Au camping de Sagone (Corse-du-Sud), les files s'allongent à la réception, après le passage de l'orage. Les touristes souhaitent quitter les lieux, et oublier la matinée cauchemardesque. Un jeune homme raconte avoir eu la peur de sa vie. Sur le littoral aussi, de nombreux touristes ont vu leur vie défiler, sur des bateaux devenus incontrôlables. Beaucoup se sont échoués sur la plage. Les occupants ont été secourus par d'autres vacanciers.