"Nous avons donné des consignes extrêmement strictes" aux supporters, assure le vice-président de l'AC Ajaccio

La finale de barrage de L2 entre l'AC Ajaccio et Le Havre va se jouer dimanche à 19 heures, deux jours après les incidents qui ont conduit à son report. Le vice-président de l'AC Ajaccio, Alain Orsoni, assure à franceinfo que la rencontre de ce soir se passera dans de bonnes conditions.

L'AC Ajaccio reçoit Le Havre, dimanche 20 mai à 19 heures au stade François-Coty. Le match de pré-barrage d'accès en Ligue 1 a été reporté après des incidents vendredi soir au cours desquels le bus des joueurs du Havre avait notamment été caillassé et des insultes racistes prononcées par une centaine de supporters corses. Alain Orsoni, vice-président de l'AC Ajaccio, s'est voulu rassurant. "Nous avons vu les groupes de supporters, nous leur avons donné des consignes extrêmement strictes", a-t-il indiqué à franceinfo dimanche.

On leur a expliqué que même une boulette de papier tirée sur le terrain pourrait avoir des conséquences parce que ça se transformerait vite en une bombe agricole pour certainsAlain Orsonià franceinfo

Il assure avoir "pris les dispositions qu'il fallait" pour que le match se déroule dans un climat serein. "On a vraiment pris le maximum de précautions. Au regard des quelques incidents, nous avons demandé à tous les supporters d'entrer dans le stade avant même l'arrivée des Havrais. Je sais que la préfecture de police va prendre des mesures draconiennes pour les amener jusqu'au stade et pour les entourer pendant leur séjour parce qu'ils sont un peu effrayés. Je peux vous garantir qu'il ne se passera absolument rien", a affirmé le vice-président de l'ACA.

"Il n'y a aucune raison que ça se passe mal"

Alain Orsoni a voulu également rassurer les supporters du Havre qui feraient le déplacement, malgré l'appel du président havrais qui demande aux fans de ne pas se rendre en Corse. "Si les supporters viennent, ils seront en parcage visiteurs, il y a une sécurité qui est là pour s'en charger. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal", a déclaré Alain Orsoni. "J'espère que ce qui triomphera, c'est le football sur le terrain comme dans les tribunes. Dans les tribunes j'en suis certain. Sur le football, c'est plus difficile, on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance", a ajouté le vice-président de l'AC Ajaccio.

Interrogé sur les incidents de vendredi, Alain Orsoni estime que "l'affaire a pris des proportions inimaginables"."On a quand même fait 19 matchs au stade depuis le début de saison, il ne s'est jamais rien passé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas un club à problèmes", a-t-il tranché.