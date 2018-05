Ligue 2 : "Nous allons jouer ce match dans des conditions qui ne nous paraissent pas forcément optimales", regrette Le Havre

Après son report suite à des incidents vendredi, la finale de barrage de L2 entre l'AC Ajaccio et Le Havre va se jouer dimanche (19h00). "On demandait de jouer plutôt lundi soir que ce soir", explique à franceinfo le directeur général adjoint du Havre Athletic Club.

Le match de pré-barrage d'accès en Ligue 1 a lieu dimanche 20 mai à 19 heures entre l'AC Ajaccio et Le Havre. La rencontre, prévue initialement vendredi soir, avait dû être reportée en raison d'incidents. Le bus des joueurs havrais avait notamment été caillassé.

"Nous allons jouer ce match dans des conditions qui ne nous paraissent pas forcément optimales", a regretté le directeur général adjoint du Havre Athletic Club, dimanche sur franceinfo. Le club avait demandé à la Ligue de football professionnel "de jouer plutôt lundi soir que ce soir" et "que le match ait lieu à huis clos pour nous assurer que la sécurité allait être optimale", explique Gauthier Malandain. Mais aucune de ces demandes n'a été entendue.

franceinfo : Dans quel état d'esprit retournez-vous en Corse ?

Gauthier Malandain : Avec l'envie de jouer au football dans des conditions optimales. Notre souhait a toujours été de jouer cette rencontre. Vendredi soir, l'accès au stade était complètement impossible. Les forces de l'ordre nous ont demandé de rester dans le car pour éviter tout affrontement potentiel avec les pseudos-supporters de l'AC Ajaccio. Aujourd'hui, nous allons jouer ce match dans des conditions qui ne nous paraissent pas forcément optimales, et on en a fait part samedi lors de notre appel à la commission d'appel de la Ligue.

Qu'avez-vous eu comme assurance ?

On a eu, par la préfecture de Corse, l'assurance que le dispositif allait être renforcé par rapport à ce qui était prévu vendredi. Peut-être que les choses avaient été un peu sous-évaluées. Il y a différentes brigades de CRS qui viennent du continent pour assurer la sécurité de notre trajet, entre l'aéroport et l'hôtel, de l'hôtel au stade puis le retour, parce que c'est l'Etat qui est en charge de ça. Là où on émettait des doutes, c'est sur la faculté de l'ACA d'assurer notre sécurité à l'intérieur du stade. On en a fait part à la Ligue. On avait trois souhaits : décaler le match de 24 heures parce qu'on considérait que ce que les joueurs avaient subi vendredi, le transport, le fait de rester dans un car pendant trois heures et de revenir dans la nuit au Havre, était comme un temps de match en termes de récupération. On demandait de jouer plutôt lundi soir que ce soir. On a demandé que le match ait lieu à huis clos au stade François-Coty pour nous assurer que la sécurité allait être optimale. Et nous demandons, si nous gagnons la rencontre de ce soir, de décaler le barrage qui doit se jouer contre le 18e de Ligue 1 de mercredi à jeudi.

Comment vont les joueurs normands ? Est-ce qu'ils sont prêts ?

Ils étaient très choqués. On a un groupe de jeunes joueurs. On avait des même des joueurs mineurs dans le car, c'est notre marque de fabrique de faire jouer les jeunes. Pour une première expérience, c'était assez compliqué. Les insultes ont fusé, il y avait beaucoup de violence autour du car, ça choque. On a une équipe très soudée, très solidaire. Il s'est passé beaucoup de choses dans la saison, notamment le décès d'un de nos joueurs qui a encore ressoudé le groupe. Cette saison est faite dans l'adversité mais c'est comme ça qu'on peut aussi avancer. Donc on y va comme des compétiteurs, avec l'envie de gagner et de jouer dans des conditions qui doivent être celles d'un match de football.