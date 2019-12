"Il faut vraiment éviter les déplacements encore aujourd'hui" : le secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud appelle à la prudence en raison des intempéries

La tempête Fabien fouettait dimanche matin la façade atlantique tandis des vents violents s'abattaient dans le sud de la France jusqu'en Corse, touchées également par des crues inédites et un risque de vague-submersion.

Chutes d'arbres, toitures arrachées, routes et habitations inondées... La Corse fait face depuis samedi aux intempéries qui frappent toute la moitié sud du pays. Dimanche 22 décembre, la Corse du Sud est en vigilance orange pluie-inondation et vague-submersion, tandis que la Haute-Corse est concernée par une vigilance orange aux vents violents. "Sur tout le littoral corse ouest, on a passé une nuit avec des précipitations importantes, des vents très forts et une houle qui augmente sensiblement d'heure en heure. Le pic des crues est attendu pour le milieu de la matinée, mais le vent va perdurer toute la journée, voire la nuit prochaine", précise dimanche matin à franceinfo Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud.

Les accès à la ville d'Ajaccio restent fermés

"On peut se féliciter que le blocage qu'on a mis en place (dès 21 heures samedi soir) sur la ville d'Ajaccio a été parfaitement entendu et respecté par la population", ajoute Alain Charrier qui annonce que ce dispositif est maintenu dimanche matin. Les accès à la ville d'Ajaccio devraient ainsi rester fermés jusqu'à 13 heures au moins, selon France Bleu RCFM. "Nous maintenons le dispositif de blocage ce matin pour être extrêmement réactifs aux montées d'eau sur les routes. Il y en aura forcément. Quiconque se déplacera en ville, autour d'Ajaccio ou sur le département en voiture aujourd'hui (dimanche) sera bloqué à un moment ou à un autre par une inondation de route. Donc il faut vraiment éviter les déplacements encore aujourd'hui", conseille le secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud. L'aéroport Napoléon-Bonaparte d'Ajaccio, qui a été évacué samedi matin, restera lui aussi fermé jusqu'à dimanche, minuit.

Les accès au littoral "extrêmement dangereux"

Alain Charrier alerte aussi sur le risque très important de vague-submersion dimanche. "La houle augmente doucement mais atteindra forcément les cinq, voire six mètres de creux. Donc j'en profite pour indiquer, et c'est extrêmement important, que l'ensemble des accès aux plages, au littoral, sont vraiment, vraiment, à déconseiller parce qu'ils sont extrêmement dangereux", prévient-il. "Pour nous il est très désagréable aussi de bloquer des gens mais c'est pour leur sécurité. Nous souhaitons vraiment veiller à la sécurité des personnes", insiste le secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud.

Record de vent battu à Bastia ville avec pratiquement 170Kmh. Soyez prudents, chutes d'arbres et d'objets divers pic.twitter.com/BpvSboO6t5 — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) December 22, 2019

En Haute Corse, des records de vent ont été battus la nuit dernière, avec des rafales dépassant les 200 km/h localement, entraînant notamment de nombreuses chutes d'arbre. Dimanche matin, 17 000 clients EDF étaient toujours privés d'électricité.