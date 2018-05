Incidents lors du match Ajaccio-Le Havre : la commission de discipline de la LFP se réunit en urgence mardi

Après les incidents qui ont éclaté durant la rencontre entre Ajaccio et Le Havre en Ligue 2, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunira "en urgence" mardi à la mi-journée.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) se réunira mardi 22 mai à 13 heures "en urgence" pour étudier les incidents lors du match de dimanche 20 mai entre l'AC Ajaccio et Le Havre.

"Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la Ligue ce lundi soir à 20h, la commission des compétitions se réunira demain à 11h. Le même jour, la commission de discipline de la LFP se réunira à 13 heures en urgence pour étudier le dossier des incidents AC Ajaccio - Le Havre AC", indique la LFP dans un communiqué. La commission de discipline devait au départ examiner les faits jeudi 24 mai.

Le président du Havre frappé dans le dos

Pendant le match de barrage de Ligue 2 Ajaccio-Le Havre au stade François-Coty, dimanche 20 mai, une bousculade entre joueurs normands et corses a éclaté après un but havrais inscrit sur penalty, pendant la prolongation. Quatre cartons rouges ont été distribués et l'entraîneur ajaccien a été exclu.

Par ailleurs, le président du club de football du Havre (HAC) Vincent Volpe affirme avoir été frappé dans le dos alors qu'il se trouvait en tribune. La députée du Havre Agnès Firmin Le Bodo, également présente, évoque aussi des insultes "racistes".

Le Havre a demandé à la LFP d'obtenir match gagné et a porté plainte.