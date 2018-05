Incidents en marge du match Ajaccio - Le Havre : "Les conditions sont réunies pour que le match se joue dimanche", assure la préfecture de Corse

Xavier Delarue, coordonnateur pour la sécurité à la préfecture de Corse, détaille samedi à franceinfo les mesures de sécurité mises en place pour la finale de barrage de L2 entre l'AC Ajaccio et Le Havre qui se jouera finalement dimanche après avoir été reportée suite à des incidents.

Après les violences qui ont eu lieu vendredi contre les joueurs de football havrais, venus en Corse pour disputer un match contre l'AC Ajaccio, la préfecture a pris des mesures. Le match - finalement reporté - doit avoir lieu dimanche 19 mai, à 19 heures. Xavier Delarue est coordonnateur pour la sécurité à la préfecture de Corse. Il a choisi l'antenne de franceinfo samedi soir pour rassurer sur les mesures de sécurité mises en place pour cette finale de barrage de L2.

"Les conditions sont réunies pour que le match se joue ce dimanche à Ajaccio à 19 heures avec le public. Tout est organisé pour cela", affirme Xavier Delarue. "Nous allons accueillir l'équipe du Havre dès dimanche matin à leur descente d'avion [les joueurs étaient repartis au Havre suite aux incidents] et jusqu'à leur départ ils seront spécifiquement protégés pour éviter toute action", assure-t-il.

Plus de 200 policiers et gendarmes mobilisés

"Sur le site du match également la sécurité sera renforcée, de sorte qu'il ne puisse pas se dérouler d'incident qui vienne le perturber", poursuit le coordonnateur, qui ajoute : "Nous mettons pour cela les moyens : trois unités de force mobile, deux de CRS - un escadron de compagnie de CRS et un escadron de gendarmerie mobile - il y aura plus de 200 policiers et gendarmes. On fait tout pour que dimanche, aucun perturbateur ne puisse venir gâcher ce beau rendez-vous sportif."

"On peut tout à fait comprendre que les joueurs aient été choqués par ce qu'il s'est passé, qui est inadmissible, qui a pris tout le monde par surprise puisque ce n'était pas un match à risque", admet Xavier Delarue. "Il n'y avait pas de contentieux entre ces équipes, ni entre les supporters. C'était absolument autant incompréhensible que scandaleux. Maintenant, on s'est mis en ordre de marche pour que ce rendez-vous sportif puisse avoir lieu."

Les Havrais "sont les bienvenus"

"Je pense que du côté des responsables de l'AC Ajaccio les choses sont claires et chez les vrais supporters de l'AC Ajaccio aussi. Tout le monde a la tête froide et sérieuse. En tous les cas, on ne permettra pas que ce rendez-vous soit gâché et les Havrais sont les bienvenus pour jouer ce match à Ajaccio fasse à l'AC", conclut-il.