Incendies en Haute-Corse : au moins 1 500 hectares parcourus, des habitants évacués ou confinés

Les incendies en Haute-Corse ont parcouru au moins 1 500 hectares jeudi 4 janvier au matin, rapporte France Bleu RCFM, conséquences des vents violents de la tempête Eleanor. Ces feux ne sont d'ailleurs "pas encore circonscrits", indique sur franceinfo Fabien Martorana, secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse.

Mais "le vent baisse en intensité et on attend des rafales de moins en moins fortes", ajoute Fabien Martorana. Trois Canadair ont d'ailleurs pu intervenir en milieu de matinée.

Reprise du trafic aérien et maritime

Le premier incendie, à proximité des villages de Cervione et de Saint-André-de-Cotone, parti mardi matin, est d'ailleurs stabilisé, selon la préfecture de Haute-Corse. 800 hectares ont été parcourus, une bergerie a brûlé, ainsi que deux cabanes et un restaurant attenant à une chapelle.

Un second feu, près du village de Chiatra, continue de progresser. Six maisons ont été totalement détruites et un cabanon endommagé sur les 700 hectares parcourus par les flammes. Trois habitants ont été blessés, dont une personne hospitalisée. Les services de secours ont d'ailleurs dû procéder mercredi à plusieurs dizaines d'évacuations. Une quarantaine d'habitants ont ainsi été hébergés dans la salle des fêtes de San-Giuliano.

Le trafic aérien a cependant pu reprendre jeudi matin. Les aéroports de Bastia, Figari et Calvi ont rouvert, tout comme le port de Bastia. Le transport maritime entre Marseille et l’île-Rousse est de nouveau assuré.

230 personnels de secours, dont les pompiers et la sécurité civile sont mobilisés, en plus d'une cinquantaine de gendarmes. Une cinquantaine de militaires de Brignoles (Var) sont également attendus sur place en renfort.