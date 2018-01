Incendies en Corse : France Bleu RCFM et Corse-Matin lancent une souscription pour les sinistrés

France Bleu RCFM (Radio Corse Frequenza Mora) et le journal Corse-Matin ont lancé un appel aux dons pour aider financièrement les victimes des incendies qui ont sévi cette semaine en Haute-Corse, a annoncé France Bleu RCFM vendredi 5 janvier.

"Face à l'urgence et devant l'afflux spontané des appels des lecteurs et des auditeurs", écrit Corse-Matin, les deux médias ont décidé "d'unir leurs forces" et de lancer, en partenariat, une "opération de solidarité". "Comme nous l'avions déjà fait à l'été 2009, à la suite des incendies qui avaient dévasté les villages de Peri et d'Aullène, nous reconduisons un appel aux dons pour venir en aide aux victimes", précise Corse-Matin.

Les sommes recueillies données à des associations

Les donateurs peuvent envoyer leur contribution sous forme de chèque à l'adresse des stations de France Bleu RCFM, (Bastia - Place du donjon - La Citadelle - BP 130, 20292 Bastia Cedex, Résidence du Parc, 20000 Ajaccio) tout comme dans les différentes agences du journal Corse-Matin. Les chèques doivent être adressés à l'ordre de "Souscription Corse-Matin Victimes des incendies de janvier 2018".

Les sommes recueillies seront ensuite centralisées sur un compte bancaire et données à plusieurs associations oeuvrant pour apporter un soutien matériel aux victimes des incendies.