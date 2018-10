Haute-Corse : "On a relevé des rafales à plus de 150 km/h sur le Cap corse" et des "mini-tornades"

Le préfet de Haute-Corse appelle, sur franceinfo lundi, les habitants à rester chez eux autant que possible et à ne pas s'approcher du littoral.

"Des vents encore plus violents sont attendus" vers 17 heures, annonce lundi 29 octobre le préfet de Haute-Corse, Gérard Gavory, alors que "des rafales à plus de 150 km/h sur le Cap corse" ont été relevées à la mi-journée.

La Corse est placée en vigilance rouge aux vents violents par Météo France. L'île est aussi placée en vigilance orange aux orages, pluies et inondations.

Le vent et les cours d'eau surveillés

"On a aussi des phénomènes de mini-tornades qui sont très localisés sur quelques endroits qui sont prévisibles, poursuit le préfet. On surveille [les cours d'eau], on a un dispositif qui s'appelle Vigicrues et qui surveille minute par minute l'évolution des rivières." Des mesures de précaution ont été prises. "Préventivement, on a ouvert le Centre opérationnel départemental depuis cette nuit", donc "on a alerté les maires dès cette nuit sur les risques qui sont attendus et ils ont pris les mesures. On a malheureusement une certaine habitude, et ils ont pris les mesures préventives pour évacuer quelques populations situées dans des lotissements qui peuvent être concernés par des crues", explique le préfet.

Un appel à rester à l'abri

Gérard Gavory conseille à la population "de rester chez soi, ne pas se déplacer, parce qu'on a beaucoup de vent. On a beaucoup d'arbres qui tombent sur les chaussées. Ceux qui sont dans des maisons soumises à risques de crue doivent se réfugier dans les étages, c'est ce qui est prévu dans les dispositifs, et surtout éviter de sortir".

Il ajoute qu'"à Bastia, le port est fermé et toutes les routes d'accès au front de mer aussi, donc les consignes sont de ne surtout pas aller voir les vagues, il ne faut pas aller au bord de la mer".