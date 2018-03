Edouard Philippe confirme que la Corse sera mentionnée dans "un article spécifique" de la Constitution

Le Premier ministre n'en a pas dit davantage sur les intentions de l'exécutif sur ce volet sensible.

Une rencontre, mais pas d'annonce. Edouard Philippe a seulement confirmé, lundi 12 mars,que la Corse serait mentionnée dans "un article spécifique" de la Constitution, selon l'exécutif corse reçu à Matignon. Il recevait le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni et le président de l'Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni. Une confirmation donc, mais rien de plus. Le Premier ministre n'en a pas dit davantage sur les intentions de l'exécutif sur ce volet sensible.

#Matignon : Le Premier Ministre @EPhilippePM confirme qu'il y aura un article spécifique consacré à la #Corse, mais ne précisera la position du @gouvernementFR sur son contenu que dans les prochains jours pic.twitter.com/bw2aHxKHOG — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) 12 mars 2018

La mention de la Corse dans la Constitution, engagement d'Emmanuel Macron lors de sa visite dans l'île début février "se fera à travers un article spécifique consacré à la Corse", selon le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni.

"La position de la Corse est claire, celle du gouvernement reste pour l'instant largement inconnue", a-t-il poursuivi. "Le gouvernement pour l'instant s'est contenté de prendre acte de nos propositions et n'a pas fait connaître la sienne", a-t-il poursuivi, parlant de "statu quo" sur le dossier.