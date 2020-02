DIRECT. Tempête Ciara : 12 départements maintenus en vigilance orange, la Corse se barricade

Ce qu'il faut savoir

La tempête Ciara frappe désormais la Corse. Douze départements sont toujours en vigilance orange pour vent violent, vagues-submersions ou inondation, mardi 11 février. Il s'agit des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, des Côtes-d'Armor, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Morbihan, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme. Dans la nuit de lundi à mardi, les rafales de vent ont atteint 219 km/h au Cap Corse, légèrement en-dessous du record de 225 km/h, datant de janvier 2018. Pour faire face aux risques, la préfecture de Haute-Corse et celle de Corse-du-Sud ont pris des mesures de sécurité. Suivez la situation en direct sur franceinfo.fr.

Le nord-ouest de la France encore sous surveillance. Le littoral ouest reste en vigilance orange pour risques de vagues-submersion. Selon la préfecture, "l'intensité du phénomène sera plus marquée au moment des pleines mers", soit mardi autour de 13 heures. De même, la Seine-Maritime et l'Eure restent en vigilance orange en raison de crues de la Seine.

La situation s'améliore sur le continent. Sur le réseau ferroviaire, "il n'y a plus de perturbations à attendre, il reste quelques difficultés isolées", comme en Normandie, où "le trafic reste interrompu entre Argentan et Granville" . De même, "le trafic est interrompu entre Lille et Douai et la reprise est prévue pour [mardi] matin." Seuls subsistaient quelques difficultés dans l'est. Même accalmie sur le front aérien, où "il n'y a pas eu de retard significatif par rapport à une journée normale", selon une source aéroportuaire. Environ 15 000 foyers restaient privés d'électricité lundi soir, principalement en Normandie, dans les Hauts-de-France et dans le grand Est.

La circulation en Corse très perturbée. Les transports scolaires sont interrompus toute la journée en Haute-Corse, et aucun transport en commun ne circulera. En Corse-du-Sud, les transports scolaires sont suspendus "dans la zone exposée aux vents les plus violents", soit 13 communes, dont Porto Vecchio. "Les services de l'Education Nationale invitent les élèves ayant à circuler sur les routes à rester chez eux pour éviter de les exposer à des conditions météo très dégradées", ajoute néanmoins la préfecture. Toujours dans cette "zone exposée aux vents", trois lignes de bus qui font la navette entre des communes ne circuleront pas.

Les ports et l'aérien corses à l'arrêt. L'activité portuaire est suspendue toute la journée de mardi dans les ports de Bastia et d’Ile Rousse. L'université de Corse Pasquale-Paoli, située à Corte, restera fermée toute la journée, mais les écoles "accueilleront les élèves", précise en revanche la préfecture de Haute-Corse.

Le vent attise des incendies en Corse. Le vent violent attise un incendie qui a démarré à la mi-journée à Pietracorba, dans le Cap Corse, et avait parcouru 70 hectares lundi soir, poussé par des vents tourbillonnants avec des pointes à 140 km/h. En Corse-du-Sud, 200 pompiers restaient également mobilisés lundi soir sur l'incendie de Quenza placé "sous surveillance active".