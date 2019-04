DIRECT. Emmanuel Macron est arrivé en Corse pour son dernier déplacement dans le cadre du grand débat national

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GRAND_DEBAT

: Le coût global du grand débat devrait atteindre 12 millions d'euros, a annoncé le ministre Sébastien Lecornu lors d'une audition au Sénat. "Nous avions estimé le coût global entre 10 et 15 millions", a-t-il précisé, selon des propos rapportés par Le HuffPost. De son côté, le sénateur LR Philippe Dominati a répondu que le coût annoncé initialement était de quatre millions.

• Trois collaborateurs d'Emmanuel Macron ont été convoqués par la justice pour s'expliquer sur les passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla.



•Les avenues d'Ajaccio se couvrent de drapeaux corses. Emmanuel Macron est attendu ce midi en Corse pour sa quinzième et dernière étape du grand débat, boycottée par les nationalistes. Vous pouvez suivre son intervention avec France 3.



• Le Parlement européen a approuvé l'exemption de visas pour les Britanniques effectuant de courts séjours dans l'Union européenne après le Brexit, y compris en cas d'absence d'accord.



• Le Conseil d'Etat donne raison à France Télévisions contre Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot. Lundi, le tribunal administratif de Paris avait ordonné à France 2 de les inviter ou à défaut de les convier à "un grand rendez-vous" similaire avant le 23 avril.



• Arrestation "révoltante et arbitraire", a jugé Carlos Ghosn, après avoir été interpellé à son domicile de Tokyo pour de nouveaux soupçons de malversations financières.

: Emmanuel Macron est arrivé en Corse, hier dans la soirée. Depuis le début de l'année, le grand débat n'a pas rencontré un franc succès sur l'île : il y a eu trois fois moins de réunions qu'ailleurs en moyenne. Reportage de France 2.



